Alexander Bury bleibt der BSG Chemie Leipzig ein weiteres Jahr treu

Leipzig. Jetzt geht's los! Nach den wochenlangen Unklarheiten aufgrund der ungeklärten Rahmenbedingungen macht die BSG Chemie Leipzig in Sachen Kaderplanung nun Nägel mit Köpfen. Erste wichtige Maßnahme: die Vertragsverlängerung mit Alexander Bury. Wie der Regionalligist am Donnerstagmorgen bekanntgab, bleibt den Grün-Weißen eine weitere Saison treu, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag.

"Dass er ein toller Fußballer ist, steht außer Frage – dies hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen", so Andy Müller-Papra, Sportlicher Leiter der BSG. "Mit seinen Dribblings und seinem gutem Torabschluss erhoffen wir uns auch in der kommenden Saison viele Erfolgsmomente."

Bury hat seine fußballerischen Wurzeln in Leutzsch, spielte hier bis 2009 im Nachwuchs des FC Sachsen. Nach Stationen unter anderem bei RB Leipzig, dem Halleschen FC und auch dem 1. FC Lok kehrte der heute 28-Jährige zur Saison 2016/17 endgültig zurück. In 108 Pflichtspieleinsätzen auf der linken Außenbahn sorgte er seitdem für 27 grün-weiße Tore.

Liga will im August wieder starten

Unterdessen laufen beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) die Planungen für kommende Saison. Wie es weitergeht, dürfte sich demnächst entscheiden. "Je später die Saison beginnt – desto mehr Druck herrscht zum Saisonende", so Till Dahlitz, Mitarbeiter für Spielbetrieb beim NOFV, gegenüber dem SPORT BUZZER die Pläne des NOFV für die zukünftige Saison. Zu klären ist zunächst, ab wann der Ball in der Regionalliga Nordost endlich wieder rollen wird.

Der Saisonstart ist laut Verband für Anfang August geplant. Abhängig ist die Entscheidung von den Verfügungslagen in den einzelnen Bundesländern hinsichtlich der Corona-Pandemie. Deshalb erhielten die dafür zuständigen Ministerpräsidenten nun Post vom NOFV. Der rechnet mit einer Entscheidung in ein bis zwei Wochen – spätestens für das erste Juliwochenende, so Dahlitz weiter. Dann endlich können die Regionalligisten in die konkrete eigene Planung gehen.