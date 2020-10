Alexander Christian lässt Vecheldes A-Jugend jubeln

Die Spitzenposition in der Landesliga behauptet haben Vecheldes A-Junioren-Fußballer – dank des Tores von Alexander Christian, der zwei Minuten vor dem Abpfiff das umjubelte 2:2 gegen den MTV Gifhorn erzielte. Ebenfalls eine Punkteteilung gab es für den VfB Peine, der sich auf eigener Anlage mit einem 0:0 gegen RW Volkmarode begnügen musste.

Arminia Vechelde – MTV Gifhorn 2:2 (1:1). Über den Ausgleich gegen den MTV, der den Arminen kurz vor Ende gelang, freute sich Coach Dennis Herrmann zwar, doch der Ärger über das, was zwei Tage zuvor am Donnerstag geschehen war, überwog bei ihm. Sein Team sollte im Pokal-Wettbewerb eigentlich in Einbeck antreten, „allerdings schon um 18 Uhr. Das hätten wir zeitlich niemals geschafft – und deswegen haben wir auch über Wochen versucht, diese Begegnung auf einen anderen Termin zu verschieben“, erläuterte Herrmann.

Der Gegner weigerte sich jedoch, „was ich überhaupt nicht verstehen kann“. Daraufhin wurde der Staffelleiter eingeschaltet, „aber der hat nur gesagt, dass wir uns einigen müssten“, berichtete Herrmann. Das sei dann auch mehrmals versucht worden, „aber auf unsere Mails gab es überhaupt keine Reaktion mehr. Und am Donnerstag wurde dann eingetragen, dass wir nicht angetreten sind“.

Entsprechend groß sei nun der Frust bei den Jungs. „Keiner von uns kann das Verhalten von Einbeck und dem Staffelleiter nachvollziehen. Gerade in der jetzigen Zeit wird viel vom Miteinander geredet und wie wichtig das ist – das war jedoch das genaue Gegenteil davon und schon sehr enttäuschend“, betonte Herrmann.

Immerhin holte sein Team gegen den MTV einen Zähler. Dieses Ergebnis sei auch gerecht gewesen. Denn in der ersten Halbzeit habe sich der Gast ein Chancenplus erspielt, „nach der Pause hatten wir jedoch mehr Spielanteile und auch die besseren Möglichkeiten“, berichtete Herrmann. „Von beiden Seiten war es ein tolles und sehr dynamisches Spiel – und am Ende war es absolut in Ordnung, dass es keinen Verlierer gab.“

Tore: 1:0 Ikkert (2.), 1:1 Lemke (19.), 1:2 Schmidtke (81.), 2:2 Christian (88.).

VfB Peine – RW Volkmarode 0:0. Überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war der Peiner Coach. „Wir haben zu keiner Zeit an die Leistung angeknüpft, die wir in Vorsfelde gezeigt haben. Unsere Fehlpassquote war sehr hoch, zudem waren wir in etlichen Situationen viel zu hektisch“, bemängelte David Lieckfeldt.

Folglich wurde der VfB gegen den auf die Defensive bedachten Gast nur selten gefährlich. Lediglich drei gute Möglichkeiten erspielten sich die Peiner, „doch die haben wir allesamt vergeben“, haderte Lieckfeldt. Letztlich habe sein Team zwei Zähler liegen gelassen. „Und das gegen eine Mannschaft, die sehr harmlos war und die zu den Schwächsten in dieser Staffel zählt, aber wir haben eben auch keine gute Leistung geboten – es war schon sehr enttäuschend“, gestand Lieckfeldt.