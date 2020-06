"Können uns auf ihn verlassen": Alexander Dlugaiczyk verlängert beim TSV Havelse

Der Oldie bleibt an Bord: Alexander Dlugaiczyk hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim TSV Havelse um zwei Jahre verlängert. Der 37-jährige Schlussmann, der in der abgebrochenen Saison in sieben Regionalliga-Spielen zwischen den Pfosten stand, freut sich darauf, "weiter Teil der TSV-Familie zu sein".