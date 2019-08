Alexander Dotzler traut den Dresdner Eislöwen eine Menge zu

Dresden. Nur wenige Tage nach dem Trainingsstart steht für die Dresdner Eislöwen am Sonntag (17 Uhr) das erste Testspiel auf dem Plan. Mit dem DEL-Klub Wolfsburg erwarten die Elbestädter gleich einen Hochkaräter in der heimischen Arena, unmittelbar zuvor präsentiert sich das neuformierte Team des Gastgebers um 12 Uhr den Fans bei der offiziellen Saisoneröffnung.

Auch wenn seine Cracks nach den harten Vorbereitungstagen ein wenig müde seien, sieht Cheftrainer Bradley Gratton in dieser Partie schon eine erste Standortbestimmung: „Ich bin bisher sehr zufrieden, die Jungs arbeiten hart und ich sehe schon nach vier Tagen einen großen Unterschied zum Team der vergangenen Saison. Gegen Wolfsburg wollen wir sehen, wie die Mannschaft das System schon umsetzen kann und dabei erwarte ich, dass alle mit viel Feuer aufs Eis gehen.“

Neuzugang Alexander Dotzler soll mit seiner Erfahrung helfen

Einer, der sich nach einem langen Sommer schon darauf freut, dass es endlich losgeht, ist Neuzugang Alexander Dotzler. Der 34-Jährige gehört zu jenen Cracks, die mit ihrer Erfahrung den Blau-Weißen mehr Stabilität verleihen und die jüngeren Spieler führen sollen. Der gelernte Verteidiger hat in den vergangenen zehn Jahren knapp 500 DEL-Spiele für Hamburg, Straubing, zuletzt Iserlohn und auch Wolfsburg absolviert. Den Schritt nach Dresden habe er bewusst gewählt, wie der gebürtige Regensburger betont.

In der DEL kam er zuletzt nicht wie erhofft zum Zug, aber für Angebote aus dem heimatlichen Regensburg, die Karriere in der Oberliga langsam ausklingen zu lassen, sieht er die Zeit noch nicht gekommen. „Solange ich noch fit und leistungsfähig bin, möchte ich erfolgreich spielen, etwas erreichen und meine Erfahrungen weitergeben. Das Konzept von den Eislöwen hat mich überzeugt“, so Dotzler. Er kam im Sommer extra an die Elbe, um die Bedingungen in Augenschein zu nehmen und mit Sportdirektor Thomas Barth persönlich zu sprechen.

Dotzler: „Ich denke, in Dresden kann man Großes erreichen."

„Ich denke, in Dresden kann man Großes erreichen. Vielleicht wird von manchem der Standort ein wenig unterschätzt“, glaubt der Defensivspezialist, der sich sogar noch an die alte Eishalle erinnern kann. „Mit Regensburg war ich mehrfach in der zweiten Liga da. Zu den Gästekabinen ging es eine Treppe nach unten“, weiß er noch.

Barth ist von den Qualitäten des Neuzugangs sportlich, aber auch menschlich absolut überzeugt: „Wir haben bewusst nach DEL-erfahrenen Verteidigern gesucht, wollten nach letzter Saison unserer Defensive mehr Stabilität geben. Er ist ein kommunikativer Typ, wird unseren jungen Leuten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und er ist unheimlich ehrgeizig. Da auch wir wirklich Ziele haben, passt es und ich denke, dass hat ihn überzeugt.“

DEL-Aufstieg als Ziel

Dass die Eislöwen den DEL-Aufstieg ins Visier genommen haben, findet Dotzler gut und sagt: „Die Organisation ist auf einem guten Weg, vielleicht kann ich ein kleines Puzzle-Teilchen auf dem Weg dorthin sein.“ Jetzt aber gehe es vor allem darum, dass die Mannschaft schnell zusammenwachse, dass man spielerisch zueinander finde und erfolgreich Eishockey spiele. Die Mannschaft habe ihn gut aufgenommen, mit Thomas Pielmeier habe er sogar früher in Hamburg schon einmal zusammengespielt, sagt er.

Zeit für einen ausgedehnten Stadtbummel habe er noch nicht gehabt, erklärt der Mitinhaber eines Cafés und eines Restaurants in Straubing, um die sich seine Lebensgefährtin Stephanie kümmert. Sein Fokus liegt jetzt auf einem guten Start in die Testphase. Dabei freut er sich auf seine Ex-Mannschaft Wolfsburg: „Das ist läuferisch und spielerisch ein gutes Team. Da können wir viel lernen und an unserer Abstimmung arbeiten.“

