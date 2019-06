Bericht: Transfer von BVB-Stürmer Alexander Isak zu Real Sociedad so gut wie perfekt

Der BVB und Sturm-Juwel Alexander Isak gehen ab der kommenden Saison offenbar getrennte Wege. Der 19 Jahre alte Schwede steht laut einem Bericht von Mundo-Deportivo-Journalist Francesc Aguilar vor einem Sommer-Transfer zu Real Sociedad San Sebastian in die spanische erste Liga. Nach seinen Informationen soll Isak nach dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Spanien und der schwedischen Nationalmannschaft in Madrid einen Medizincheck absolvieren.

"Das ist ein Spieler, den wir verfolgen – wie viele andere – einer, der uns gefällt", sagte Sociedads Sportdirektor Roberto Olabe zuletzt. "Das ist ein Junge mit viel Tempo, der sich gut bewegt und die Räume clever nutzt."

BVB-Stürmer Isak zu Real Sociedad für 10 Millionen Euro?

Isak wechselte im Januar 2017 für rund 10 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, konnte sich beim BVB allerdings nicht durchsetzen. Bei den Dortmund-Profis absolvierte er nun 13 Spiele (ein Tor). Anfang des Jahres wurde der Stürmer an Willem II Tilburg in die holländische Liga verliehen. Mit zwölf Toren in 14 Ligaspielen war er dort im Jahr 2019 der treffsicherste Teenager. "Ich habe hier gute Leistungen gezeigt, deshalb sind sie zufrieden", sagte der Mittelstürmer der schwedischen Zeitung Expressen.

Doch nun könnte die Zeit von Isak beim BVB vorzeitig vorüber sein. Der Schwede, der noch einen Vertrag bis 2022 beim BVB besitzt, hatte durch seine starken Auftritte in Holland international für Begehrlichkeiten gesorgt. Laut L'Equipe sollen die Dortmunder bereit sein, Isak für 10 Millionen Euro Ablöse gehen zu lassen.

BVB-Juwel Isak im Mai: "Ich weiß, dass es in Europa Interesse an mir gibt"

Laut Medienberichten sollen zwischenzeitlich sogar Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Chelsea auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden sein. "Ich weiß, dass es in Europa Interesse an mir gibt, was es für mich schwieriger macht, dieses zu kommentieren. Ich habe einen Vertrag bei Dortmund. Aber es ist klar, dass es auch hier sehr gute Teams gibt", sagte Isak der schwedischen Zeitung Expressen noch Anfang Mai.

Er selbst will sich davon aber nicht verrückt machen lassen. "Ich war zuvor schon einmal in einer ähnlichen Situation und habe gelernt, damit umzugehen", sagte er. Bevor er 2017 nach Dortmund ging, wurde er auch mit Real Madrid in Verbindung gebracht. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht überprüfe“, sagte er.

