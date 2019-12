Ex-BVB-Profi Alexander Isak trifft: FC Barcelona droht Verlust der Tabellenführung

Wegen eines früheren BVB-Profis droht dem FC Barcelona am Sonntag der Verlust der Tabellenführung in der spanischen Liga. Der Spitzenreiter kam bei Real Sociedad nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Am Sonntag kann Dauerrivale Real Madrid mit einem Sieg beim Pokalsieger FC Valencia vorbeiziehen - ehe es drei Tage später in Barcelona zum direkten Duell der beiden Giganten kommt.