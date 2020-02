Top-Talent Alexander Isak lehnt BVB-Rückkehr ab: "Dortmund liegt nicht in meiner Zukunft"

Zweieinhalb Jahre hoffte Alexander Isak bei Borussia Dortmund auf den Durchbruch, doch über einen einzigen Startelf-Einsatz in der Bundesliga kam das Talent nicht hinaus. Seit seinem Wechsel zu Real Sociedad im vergangenen Sommer blühte der schwedische Nationalspieler allerdings auf und erzielte 14 Tore in 30 Pflichtspielen in dieser Saison. Gute Nachrichten für den BVB, der eine Rückkaufoption besitzen soll. Doch eine Rückkehr nach Dortmund sei für Isak kein Thema.

"Ich kann nur sagen, dass Dortmund in meiner Vergangenheit und nicht in meiner Zukunft liegt", erklärte der 20-Jährige der schwedischen Zeitung Aftonbladet. "Ich genieße es wirklich, hier zu sein und denke überhaupt nicht darüber nach, ob ich zurückkehren soll", sagte Isak. In Spanien sorgt der Stürmer mit Real Sociedad für Furore, liegt mit den Basken auf Europa-League-Kurs und warf zuletzt Real Madrid aus dem nationalen Pokal. Innerhalb weniger Monate konnte der Schwede seinen Marktwert laut transfermarkt.de so von zehn auf 25 Millionen Euro steigern.