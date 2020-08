"Background ist identisch": Ex-Havelser Alexander Kiene wandelt auf Rangnicks Spuren

Der Sechste der 2. Liga in Österreich gewinnt mit 3:1 beim Neunten. Zuschauer gibt es wegen der Geisterspielverordnung nicht viele im Planet-Pure-Stadion in Lustenau. Einer von ihnen spielt im Voralberg ab sofort eine Hauptrolle, aber nicht auf der Tribüne, sondern in der Coachingzone: Alexander Kiene, 42 Jahre, Englisch- und Sportlehrer aus Hannover, ist zur neuen Saison Cheftrainer bei dem Traditionsverein, der irgendwo zwischen dem Pokalfinale der vergangenen Saison und dem Mittelfeld der 2. Liga nach einer neuen Identität sucht.

Kienes Österreich-Auftrag kommt aus der Schweiz

„Piefke“, so nennen die Österreicher etwas abschätzig die Deutschen, die alles besser können wollen. Genau deshalb hat Lustenau den Trainer-„Piefke“ aus Hannover geholt: Kiene soll Lustenau besser machen, zu einer erstklassigen Fußballadresse in Österreich, Strukturen optimieren und den Klub perspektivisch in die Bundesliga führen. Der Auftrag kommt witzigerweise aus der Schweiz. Eine Investorengruppe knüpft gerade ein internationales Netz mit Klubs, denen die 2. Liga nicht genug ist.