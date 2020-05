"Strebe den nächsten Schritt an": Alexander Kiene verlässt Oldenburg im Sommer

Das 3:1 gegen den BSV SW Rehden am 23. Februar wird aller Voraussicht nach das letzte Spiel für Alexander Kiene als Trainer des VfB Oldenburg gewesen sein - es war übrigens zugleich das bisher einzige in diesem Jahr. Wie der 42-Jährige via Twitter bekanntgab, hat er sich dagegen entschieden, seinen Vertrag beim ehemaligen Zweitligisten zu verlängern.

"Möchte mich für die Zukunft neu orientieren"

"Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben eine gute Basis für die weitere Entwicklung geschaffen. Ich möchte mich aber für die Zukunft neu orientieren."

Heißt: Kiene, der sich seit bestandener Prüfung im März Fußball-Lehrer nennen darf, sucht eine neue, attraktivere, vermutlich auch höherklassige Herausforderung. Das bestätigt er auf der Vereinswebseite. "Ich strebe den nächsten Schritt meiner Trainerlaufbahn an."