"Spiegel" berichtet: Alexander Nübel lehnte für Bayern-Wechsel ein Angebot des FC Barcelona ab

Bericht: Das soll der Transfer-Plan des FC Barcelona mit Alexander Nübel gewesen sein

Nübel, Havertz, Zirkzee und Co: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

FC Bayern statt FC Barcelona: Deshalb soll Nübel das Transfer-Angebot der Katalanen abgelehnt haben

Dennoch soll Nübel der Karriere-Plan der Bayern-Bosse besser gefallen haben als der des amtierenden spanischen Meisters, berichtet der Spiegel. Aus dem Nübel-Umfeld soll es heißen, dass er sich in München langsam an das höhere Niveau herantasten soll, um dann Neuer zu gegebener Zeit abzulösen . "Er soll reinwachsen in eine solche Topmannschaft", wird ein nicht namentlich genannter Nübel-Vertrauter zitiert. Er habe sich zwar den schwersten Weg ausgesucht, "aber er kann in ein, zwei Jahren auf dieses Niveau kommen".

So rosig es in der Zukunft für den Nachwuchs-Keeper aussehen könnte, so düster sieht es für ihn vor der bald starteten Rückrunde bei Schalke 04 aus. Nübel gab in Absprache mit Trainer David Wagner das Kapitänsamt an Omar Mascarell ab. Zudem ist sein Stammplatz in Gefahr. Ersatztorwart Markus Schubert, vor der Saison aus Dresden gekommen, könnte anstelle von Nübel ins Tor der "Knappen" rücken. In den ersten beiden Rückrunden-Spielen muss Schubert Nübel sowieso wegen dessen Rotsperre vertreten. "Wir haben in den nächsten Monaten viel größere Sachen vor uns als diese Thematik. Es darf nicht passieren, dass einer in den Fokus gestellt wird. Alex ist weiterhin ein wichtiger Teil der Truppe. Es gilt, alle weiterhin voll zu unterstützen", sagte Wagner.