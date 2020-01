Transfer zum FC Bayern als Nummer zwei: Das sagt Andreas Köpke über die DFB-Chancen von Alexander Nübel

Mit Alexander Nübel erreichte die U21-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer das Finale der Europameisterschaft. Doch ausgerechnet im Endspiel gegen Spanien patzte der Torwart des FC Schalke 04 nach zuvor überragenden Turnier-Leistungen. Ein bitteres (vorerst) letztes Spiel im Deutschland-Trikot. Der 23-Jährige ist nun zu alt für die DFB-Junioren. Durch den ablösefreien Wechsel zum FC Bayern München am Saisonende könnte es bis zum Debüt in der Herren-Nationalmannschaft noch etwas dauern. Das machte nun DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke in einem Interview mit Magenta Sport deutlich.