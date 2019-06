FC Bayern: Das sagt Schalke-Keeper Alexander Nübel zu den Transfer-Gerüchten

Bedankt hat sich bei ihm keiner, das würde Alexander Nübel auch nie erwarten: „Es gab aber viele Glückwünsche.“ Der Keeper der deutschen U21-Nationalmannschaft sah seine starke Leistung – kurz vor der Halbzeit bewahrte er die DFB-Auswahl unter anderem mit einer Parade vor dem 1:3-Rückstand – als den selbstverständlichen Teil der Mannschaftsleistung beim 4:2-Sieg im Halbfinale der U21-EM gegen Rumänien an.

Der 22-Jährige ist niemand, der sich selbst hervorheben würde. „Ich glaube, wir wären auch so wieder gekommen“, meinte er am Freitagnachmittag bei einer Medienstunde im deutschen EM-Lager in Fagagna. Seit Turnierstart hatte er die Medien bislang eher gemieden – „weil ich mich konzentrieren wollte“.

Nübel vom FC Bayern umworben?

Natürlich spielt dabei auch die noch offene persönliche Zukunft des Torwarts von Schalke 04 eine Rolle. Angeblich gibt es eine ganze Reihe von Vereinen, die sich mit einer Verpflichtung von Nübel beschäftigen: Paris St. Germain, Tottenham und Chelsea. Laut Sport Bild gehören auch RB Leipzig und Atletico Madrid dazu. Am hartnäckigsten halten sich allerdings seit Wochen schon die Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern.

Die Nummer eins der deutschen U21 verwies angesprochen auf all die Spekulationen aber auf das Finale am Sonntagabend (20:45 Uhr, ARD) gegen Spanien. „Wir haben jetzt erstmal ein wichtiges Spiel, und was danach ist, das weiß ich auch nicht“, so Nübel.

Im Stadio Friuli will er dann mit einer erneut starken Leistung dazu beitragen, dass das DFB-Team seinen EM-Titel verteidigt. Denn, so Nübel: „Mein Anspruch ist es immer, wichtige Bälle zu halten.“ Ansonsten stimmt er eher leise Töne an, was seine persönlichen Ambitionen, etwa hinsichtlich der Nummer eins beim deutschen A-Team, angeht: „Ich brauche keine Kampfansagen machen“, sagte er, um seine mögliche Konkurrenten aufzuzählen; „Manuel Neuer, ter Stegen. Und dahinter gibt es mit Leno, Trapp, Fährmann oder Baumann unzählige Torhüter, die alle in einer Reihe stehen.“

