FC Bayern: Salihamidzic reagiert auf angebliche Einsatz-Garantie für Alexander Nübel - Leihe keine Option

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat eine angebliche Zusicherung an Noch-Schalke-Torwart Alexander Nübel für Einsatzzeiten beim FC Bayern München in der kommenden Saison nicht bestätigt. Der 43-Jährige verteidigte am Donnerstag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Katar die Verpflichtung des großen Talentes und bekräftigte zugleich den Wunsch nach einer Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer um zwei Jahre bis 2023. „Ich habe Manuel schon vor der Winterpause gesagt, dass wir sehr daran interessiert sind, den Vertrag mit ihm zu verlängern“, sagte Salihamidzic in Doha.