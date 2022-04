Alexander Nübel über Rückkehr-Pläne zum FC Bayern: "Würde mich da nicht mehr auf die Bank setzen"

Alexander Nübel geht davon aus, auch in der kommenden Spielzeit im Tor der AS Monaco zu stehen. "Weil mein Leihvertrag hier zwei Jahre geht", erklärte der vom FC Bayern verliehene Torhüter in einem Interview bei Bild Live. "Wenn Bayern irgendwas anderes vorhat, müssen wir drüber sprechen. Aber im Moment ist es für mich gar kein Thema", sagte er hinsichtlich eines vorzeitigen Abbruchs des bis 2023 datierten Leihgeschäfts.

Eine Rückkehr nach München, um hinter Neuer die Nummer zwei zu sein, ist für ihn allerdings aktuell nicht vorstellbar: "Der Beste spielt. Wenn Manu noch drei oder vier Jahre verlängert und er auf dem Niveau weiter so spielt, dann ist es so. Wenn nicht, dann ist es anders. Aber das entscheidet der Verein am Ende. Das spielt für mich aber keine Rolle. Ich glaube nicht, dass sich Manuel Neuer auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen. Und ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme."