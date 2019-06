Transfer zum FC Bayern? Nübel spricht über seine Zukunft - und ist enttäuscht von Schalke

Beim FC Schalke 04 wird man die U21-EM genau verfolgen - und sich bei den deutschen Spielen arg zusammenreißen müssen. Denn der umworbene S04-Torwart Alexander Nübel wird vermutlich das Tor des DFB-Teams hüten. Und da liegt sowohl ein Segen für die Schalker, als auch ein Fluch. Ein Segen, weil der Torwart nicht nur wertvolle Erfahrungen sammeln kann, sondern seine Ablösesumme mit guten Leistungen auch in die Höhe treiben könnte. Und ein Fluch, weil S04 sein Eigengewächs eigentlich unbedingt halten und den 2020 auslaufenden Vertrag verlängern will.

Der FC Bayern gilt seit Wochen als möglicher neuer Arbeitgeber des 22-Jährigen, der bei den Münchnern die gleiche Entwicklung nehmen könnte wie zuvor Manuel Neuer, dessen Nachfolger er perspektivisch werden könnte. FCB-Präsident Uli Hoeneß hat sich bereits öffentlich zur Personalie Nübel geäußert, auch Sky-Experte Dietmar Hamann und der künftige Vorstandschef der Münchner, Oliver Kahn, diskutierten in Wortmeldungen das Für und Wider eines möglichen FCB-Transfers. Während Kahn Nübel von einem Wechsel noch in diesem Sommer abriet, würde Hamann den Schalker gern schon in der kommenden Saison in München sehen.

Nübel will in die A-Nationalmannschaft: "Gerne so schnell wie möglich"

Vor der U21-EM sprach Nübel mit der tz erstmals ausführlich über die Gerüchte zu seiner Person. Er lese nicht alles, was medial über seine Zukunft geschrieben wird, betonte Nübel. "Darum weiß ich gar nicht, welche großen Vereine alle genannt werden. Ich habe echt genug Abstand zu dem ganzen Business und bin froh, wenn ich daheim bin und nicht über Fußball nachdenken muss."

In einem Punkt, so betonte Nübel, sei er enttäuscht von Schalke. Denn bislang habe es kein Angebot für eine Vertragsverlängerung gegeben, "Ich habe ja letztes Jahr ein paar Spiele gemacht, da kam nichts", erklärte der Youngster. Sonderlich glücklich klingt die Beziehung nicht, denn vor Wochen hatte sich Nübels Berater Stefan Backs ganz ähnlich geäußert. Fast bizarr: Auch wenn Schalke unbedingt mit seinem Torwart verlängern will, lässt ein Angebot auf sich warten. Dennoch sagte Nübel: "Eine offene Zukunft habe ich ja nicht, ich habe noch ein Jahr Vertrag auf Schalke.“

Schalke-Boss Schneider will Nübel-Wechsel unbedingt verhindern

Einen Wechsel des vertraglich bis 2020 gebundenen Talents will Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider unbedingt verhindern: "Es ist unser Wunsch, Alex langfristig beim FC Schalke zu halten. Ich habe diesbezüglich mit ihm und seinem Berater gesprochen, und wir werden alles daransetzen, dass er bei uns bleibt", sagte er Ende Mai der Sport Bild. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Nübel seinen Klub kritisiert: "Als Schalke 04 hätte ich sicher anders agiert, aber ich kenne nicht die Strategie des Klubs."

Dennoch weiß auch Nübel, wie die Mechanismen funktionieren. Verlängert er seinen Vertrag in Gelsenkirchen nicht, dann muss der klamme S04 ihn verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Kann man so unbelastet in eine EM gehen? Nübel: "Ich will das Turnier in Ruhe spielen und möchte am liebsten auch spielen. Da ist mein voller Fokus drauf.“ Dann soll es in Richtung A-Nationalmannschaft gehen. Das sei sein "großes Ziel", sagte Nübel der Bild. "Gerne so schnell wie möglich. Natürlich will ich eine eigene Ära prägen.“

