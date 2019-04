Transfer zum FC Bayern? Oliver Kahn rät Alexander Nübel zu Schalke-Verbleib

Was läuft da zwischen dem FC Bayern München und Torwart Alexander Nübel? Der junge Schlussmann vom FC Schalke 04 ist seit Wochen beim Rekordmeister im Gespräch - als potenzieller Nachfolger von Nationalkeeper Manuel Neuer (33), der sich seit Jahren mit größeren Verletzungssorgen herum plagt. Nübel schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei S04, steht bei seinem Jugendverein aber nur noch bis 2020 unter Vertrag - im Sommer könnte er zu einem Schnäppchen werden, sollte er Schalke verlassen.

Darauf deutete zuletzt einiges hin. FCB-Präsident Uli Hoeneß dementierte ein Interesse an Nübel zuletzt nicht, verwies an seinen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und betonte in einem tz-Interview, dass der Umbruch bei den Münchnern noch nicht abgeschlossen ist. "Ein, zwei Junge" sollen noch kommen, sagte Hoeneß. Gehört dazu auch Nübel? Die Bayern sollen bereits im Vorjahr großes Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen gehabt haben.