Alexander Nübel: Bayern-Transfer käme laut Jens Lehmann zu früh - Kritik an Kapitäns-Amt

Lehmann: Nübel soll lieber in die Premier League als zum FC Bayern wechseln

So käme der Wechsel des Ex-U21-Spielers zum FC Bayern zu früh, sollte er unbedingt zu den Münchenern wechseln wollen: "Solange Manuel Neuer noch bei den Bayern ist, würde ich nicht zu Bayern gehen", so der Lehmann-Ratschlag an Nübel. Neuer besitzt noch einen Vertrag bis 2021 bei den Bayern - und ist aktuell in Top-Form. Zudem könne Nübel den Nationalkeeper des FCB so schnell nicht verdrängen.