Das sagt Schalke-Coach Wagner zur Rolle von Nübel nach fixem Bayern-Wechsel: "Wir wären dämlich..."

Trainer David Wagner vom Bundesligisten FC Schalke 04 will nach dem Ende der Rot-Sperre weiter auf Torhüter Alexander Nübel setzen. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Nübel könnte nach dem verkündeten Wechsel zum FC Bayern München am Saisonende nach der Kapitänsbinde auch seinen Stammplatz auf Schalke verlieren. "Irgendwann finde ich es langweilig" , sagte Wagner am Donnerstag zu dem Thema.

Es sei bereits seit einiger Zeit klar, dass Nübel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu den Bayern wechseln werde. "Vor allem wissen wir, wo er die nächsten sechs Monate spielen wird - und das ist bei uns" , sagte Wagner. "Er genießt unsere volle Unterstützung. Er wird auch alles geben, damit wir weiter erfolgreich sind." Nübels Leistung in der Hinserie sei ein "Hauptgrund, warum die Jungs super performen konnten. Wir wären dämlich, damit jetzt aufzuhören", befand Wagner. "Es gibt aber auch wichtigeres als Alexander Nübel in den nächsten sechs Monaten für uns."

Nübel fehlt zum Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach

In der Winterpause hatte es den Anschein gemacht, Nübel könnte seinen Stammplatz im Tor der Knappen an seinen künftigen Nachfolger Markus Schubert verlieren. Der Sommer-Neuzugang bestritt anstelle von Nübel zum Beispiel das Testspiel gegen VV St. Truiden (0:1), während der Ex-Kapitän nicht einmal im Kader stand. Vor Wagner hatten sich bereits die Teamkollegen Omar Mascarell und Suat Serdar zu Nübels Standing im Team geäußert, ihm den Rücken gestärkt und Geschlossenheit im Team gefordert. "Er ist noch ein halbes Jahr bei uns. Alle mögen ihn in der Mannschaft, ich vor allem, weil wir zusammen die U21-EM gespielt haben. Er ist ein sehr guter Freund", so Serdar gegenüber der Funke Mediengruppe.