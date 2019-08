Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider kritisiert Ex-Bosse und stärkt Alexander Nübel den Rücken

Mit entsprechend großer Überraschung wurde am vergangenen Wochenende die Nachricht in Fan-Kreisen aufgenommen, dass Nübel 2019/20 die Mannschaft als Kapitän anführen soll. Neu-Trainer David Wagner hat die Nummer eins auf dem grünen Rasen also auch in der Kabine zur Nummer eins befördert . Benjamin Stambouli, zuvor Interims-Kapitän, musste seinen Platz räumen.

Schalke-Sportvorstand Scheider über Nübel: "Dem Jungen kann man keinen Vorwurf machen"

In der jüngeren Vergangenheit haben es die Schalker versäumt, den Ausnahmetorwart langfristig an den Verein zu binden. So ähnlich argumentiert auch Schneider: "Er war ganz lange bereit, seinen Vertrag auf Schalke zu verlängern. Der Verein hat es in der letzten Saison nicht getan - aus welchen Gründen auch immer. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern die Realität." Zudem betont der 48-Jährige, dass man alles tun werde, damit er über den 30. Juni 2020 hinaus auf Schalke bleiben wird.