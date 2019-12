Harte Kritik an Schalke-Torhüter Alexander Nübel nach Kung-Fu-Foul gegen Gacinovic: "Drei Wochen Sperre für Dummheit"

Nach seinem ungestümen Kung-Fu-Foul an Mijat Gacinovic sieht sich Schalke-Tohüter Alexander Nübel harter Kritik ausgesetzt. "Drei Wochen Sperre für Dummheit", meinte der frühere Bundesliga-Profi Jan-Age Fjörtoft in der Sendung Sky90: "Ich glaube nicht, dass er rausgeht, um ihn zu verletzen. Aber Gacinovic ist im Krankenhaus - das sagt alles." Auch Ex-Trainer Felix Magath zeigte sich erschüttert: "Ein übles Foul. Es ist mir ein Rätsel, warum er so weit aus dem Tor herauskommt." Magath: "Für so ein Foul sollte es Minimum sechs Wochen Sperre geben. Das sollte ihm eine Lehre sein. Die Gesundheit des Gegenspielers war in Gefahr."