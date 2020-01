Nübel oder Schubert: Matthäus sieht Schalke-Trainer David Wagner vor "schlaflosen Nächten"

Markus Schubert hätte es David Wagner einfacher machen können. Mit einer starken Leistung im Spiel beim FC Bayern wäre der Torwart im Kampf um den Stammplatz im Kasten von Schalke 04 wohl in der Pole Position gewesen. Doch Schubert griff fünfmal hinter sich, sah beim ersten und letzten Gegentor alles andere als gut aus. Setzt Wagner am kommenden Freitag in der Partie bei Hertha BSC also doch wieder auf Alexander Nübel? Die Rot-Sperre der bisherigen Nummer Eins ist dann abgelaufen. Aber seitdem Nübel Mitte Dezember gegen Eintracht Frankfurt (1:0) vom Platz geflogen war, ist viel passiert.