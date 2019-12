Schalke-Keeper Nübel entschuldigt sich für Horror-Foul bei Gacinovic: "Tut mir sehr, sehr leid"

Torhüter Alexander Nübel hat sich nach seinem Kung-Fu-Foul persönlich und öffentlich beim Frankfurter Mijat Gacinovic entschuldigt. „Es tut mir sehr, sehr leid für den Spieler. Ich will ihn nicht treffen, ich will zum Ball gehen“, sagte der 23-Jährige am Tag nach dem Spiel (1:0) der Funke Mediengruppe. Er habe Gacinovic noch am Sonntag „angerufen und gefragt, ob alles gut ist“, berichtete Schalke-Keeper Nübel, der für die Aktion in der 66. Minute die Rote Karte sah: „Er hat mir gesagt, die Rippen seien stark geprellt, es würde sehr, sehr weh tun. Er hat die Entschuldigung angenommen. Das fand ich sehr, sehr stark.“