Alexander Nübel gegen RB Leipzig von eigenen Fans ausgepfiffen - Schalke-Boss Schneider reagiert

Nach dem Spiel äußerte sich Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider bei Sky zur schwachen Leistung von Nübel und der gesamten Mannschaft. Dabei nahm er den im Winter als S04-Kapitän abgesetzten Schlussmann in Schutz. "Alex hat so viele Spiele für uns gemacht. Dann sei es ihm zugestanden, auch mal einen Fehler zu machen" , sagte der Boss des Tabellen-Sechsten, der von einem "sehr bitteren Abend" sprach.

Bei Spiel gegen RB Leipzig: Schalke-Keeper Alexander Nübel wird nach Pfiffen getröstet

Den erlebte auch Nübel : In der zehnten Minute ließ der ehemalige U21-Nationalspieler einen Ball fallen, nach gut 25. Minuten segelte der Ex-U21-Nationalkeeper an einer Ecke vorbei. Jeweils waren Pfiffe der Schalke-Fans zu hören - auch dann, wenn der Schalke-Torwart den Ball zu lange am Fuß hielt . Nach Ende der ersten Halbzeit wurde Nübel unter anderem von Teamkollege Jean-Claire Todibo und Torwarttrainer Simon Henzler getröstet.

Schneider nun nach dem Leipzig-Debakel am Samstag: "Alex ist einer von uns, es gab auch Pfiffe, aber wie die Schalker Fans insgesamt reagiert haben, war grandios und zeigt, welchen Zusammenhalt wir hier haben", so der ehemalige Leipziger. Und tatsächlich zeigten sich die Schalke-Fans nach Schlusspfiff ihre mildere Seite. Sie applaudierten den Spielern, die sich regungslos vor die Kurve gestellt hatten und feuerten sie mit Gesängen an. Sky-Experte Lothar Matthäus hatte ob der Fan-Geste "Gänsehaut", wie er zugab. Selbst Nübel, der mit in der Kurve stand, bekam keine Schmäh-Rufe oder Pfiffe gegen sich mehr zu hören.