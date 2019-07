Berater erklärt: Alexander Nübel bleibt bei Schalke 04 - Kein Transfer zum FC Bayern

Die endgültige Entscheidung scheint getroffen: Der von anderen Klubs umworbene Torwart Alexander Nübel wird nach Aussage seines Beraters beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bleiben. „Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er“, erklärte Stefan Backs am Samstag in einer Sondersendung der ARD-"Sportschau". Zuvor hatte bereits Schalkes neuer Sportvorstand Jochen Schneider den bis nächstes Jahr gebundenen U21-Nationaltorhüter für unverkäuflich erklärt und einen Wechsel ausgeschlossen. Dazu erklärte Nübels Berater: „Wenn Herr Schneider das sagt, kann ich ja nicht sagen, er wechselt. Der Verein hat den Vertrag mit dem Spieler, und der Vertrag ist erstmal gültig.“

Schalke kämpft um Nübel

Der Tabellen-14. der vergangenen Saison kämpft weiter um einen längeren Verbleib des 22-Jährigen, der beim FC Bayern und RB Leipzig im Gespräch sein soll. Weitere Top-Klubs in Europa buhlen wohl ebenfalls um die Dienste des "Königsblauen".

Mit der Verpflichtung von Markus Schubert haben die Schalker für den Fall der Fälle schon vorgesorgt. Nach dem Abgang von Ralf Fährmann zum Premier-League-Aufsteiger Norwich City ist der 21-Jährige aber zunächst die klare Nummer zwei - sollte Nübel den Verein wider Erwarten doch noch verlassen auch mit der Aussicht auf mehr. " Wenn so ein großes Torwart-Talent wie Markus auf dem Markt ist, dann muss man zuschlagen. Es ist kein Geheimnis, dass Markus auch bei anderen Vereinen Interesse geweckt hat" , erklärte S04-Sportchef Schneider.

Mehrere Top-Klubs wohl an Schalke-Torwart Alexander Nübel interessiert

Heidel: Nübel-Wechsel "wäre Unsinn"

Der frühere Schalke-Manager Christian Heidel legte Nübel in der ARD indes einen Verbleib bei den Gelsenkirchenern nahe. „Er hat jetzt eine riesen Möglichkeit, in einem großartigen Klub die Nummer eins zu werden und eine große Karriere zu starten. In meinen Augen wäre alles andere Unsinn“, sagte Heidel, der nach eigener Aussage im vergangenen Winter einen Weggang Nübels zum FC Augsburg verhinderte. "Ich habe das nicht zugelassen", erklärte der ehemalige Sportvorstand der "Knappen".