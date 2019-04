Alexander Nübel vor Abschied beim FC Schalke? Berater spricht über Vertragspoker

Will er das denn überhaupt? Sein Berater Stefan Backs dämpft bei Sport1 die Erwartungen der Fans des FC Schalke. "Schalke hatte monatelang Zeit, Gespräche zu führen und hat dies nicht getan. Was das gute Recht des Klubs ist. Jetzt ist für unsere Seite der falsche Zeitpunkt dafür. Was unser gutes Recht ist", sagte er und fügte hinzu: "Schalke hat die eigene Zukunft noch nicht geklärt, was auch ein Aspekt ist."