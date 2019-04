Bericht: FC Bayern wollte Schalke-Torwart Alexander Nübel schon in der Vorsaison verpflichten

Wird der FC Bayern erneut ein Top-Talent auf der Torwartposition von Schalke 04 an die Isar lotsen? 2011 wechselte Manuel Neuer aus Gelsenkirchen in die bayrische Landeshauptstadt - mit damals 25 Jahren. Nun ist der Rekordmeister erneut an einem Keeper der Königsblauen dran, der sogar drei Jahre jünger ist als Neuer damals: Alexander Nübel. Dass der Youngster mit den Münchenern in Verbindung gebracht wird, ist nicht neu - im Gegensatz zu dieser Information. Nach Bild-Angaben wollte der FCB Nübel bereits in der vergangenen Saison verpflichten.