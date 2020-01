Schalke 04: Alexander Nübel kehrt gegen Hertha wohl ins Tor zurück - Markus Schubert fehlt offenbar länger

Alexander Nübel, der im Sommer zu den Bayern wechseln wird, kehrt am Freitagabend im Spiel gegen Hertha BSC offenbar ins Tor der "Knappen" zurück. Dies berichtet der kicker. Grund dafür soll jedoch nicht die Verletzung von Markus Schubert sein, der Nübel während seiner Rot-Sperre zwischen den Pfosten vertreten hatte. Vielmehr soll die Entscheidung von Coach David Wagner auf Nübel gefallen sein, weil dieser in seiner Entwicklung weiter sei und mit Drucksituationen besser umgehen könne. Nübel sei "bereits Sekunden nach schweren Patzern wieder stabil und hochkonzentriert auf dem Posten", so das Fachblatt.