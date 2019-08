Kapitän Alexander Nübel: Ich hätte ohne Weiteres auf Schalke verlängert

Schalke 04 hat offenbar den passenden Zeitpunkt für eine Vertragsverlängerung mit Kapitän Alexander Nübel verpasst. "Ich glaube schon, dass es Zeiten gab, in denen ich ohne Weiteres auf Schalke verlängert hätte. Dann habe ich im Herbst 2018 meine ersten Einsätze gehabt und bin als Nummer 1 in die Rückrunde gegangen...", sagte der 22-jährige Torhüter im Interview mit dem Kicker. Mit dem Stammplatz hat sich die Verhandlungsposition für Nübel nun erheblich verbessert. Auf Schalke geht er in sein letztes Vertragsjahr, könnte den Verein nach der Saison ablösefrei verlassen. Oder aber er einigt sich mit den Schalker Verantwortlichen, die ihm bereits ein Angebot vorgelegt haben und verlängert, wohl zu deutlich besseren Bezügen.