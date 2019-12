Nach Kung-Fu-Tritt: Schalke-Keeper Alexander Nübel vom DFB für vier Spiele gesperrt

Der FC Schalke muss in der Bundesliga bis zum 31. Januar auf seinen Torwart Alexander Nübel verzichten. Der Kapitän fehlt den Königsblauen somit auch in den Spitzen-Begegnungen gegen Borussia Mönchengladbach und bei Bayern München. Der DFB sperrte den Kapitän der Knappen bis zum 19. Spieltag. Zudem muss der 23-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 12 000 Euro zahlen. Nach seinem heftigen Tritt gegen Mijat Gacinovic war der 23-Jährige am Sonntag mit einer Roten Karte vom Platz gestellt worden - und ist mit vier Spielen Sperre nun relativ glimpflich davongekommen. Ersatztorwart Markus Schubert wird nun anstelle von Nübel das Schalke-Tor hüten.

Der FC Schalke hat dem Urteil bereits zugestimmt. "Wir haben das Strafmaß akzeptiert. Es geht um das, was Alex bereit gesagt hat: Am Ende geht es um die Gesundheit von Gacinovic – das ist das wichtigste. Großes Kompliment an Eintracht Frankfurt für deren Sportsgeist. Es kamen zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Vorwürfe in Richtung von Alex Nübel. Besser geht's nicht, so muss man miteinander umgehen", sagte Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber der Bild.