Alexander Nübel stellt klar: Diese Bedingung muss für eine Rückkehr zum FC Bayern erfüllt werden

Alexander Nübel und der FC Bayern München : Eine Liebesbeziehung war das bislang nicht. Als Ersatzmann hinter Manuel Neuer hielt es der U21-Vize-Europameister von 2019 nur eine Saison aus - ehe der 25-Jährige schließlich ein Leih-Geschäft forcierte und seit diesem Sommer für zwei Jahre an den französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen ist . Die Nübel-Rückkehr zum FC Bayern ist aktuell für Sommer 2023 geplant - oder wird daraus doch nichts? In einem Interview mit dem Kicker hat der ehemalige Schalke-Torwart mit einer Forderung an den FC Bayern aufhorchen lassen.

Nübel formuliert eine eindeutige Bedingung für ein Bayern-Comeback: "Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", forderte der Monaco-Profi Einsätze beim Rekordmeister ein. Sollte er dann weiterhin die Nummer zwei hinter dem im Sommer 2023 dann 37 Jahre alten Manuel Neuer sein, würden ihm "mehrere Modelle" vorschweben. In seiner ersten und bisher einzigen Bayern-Saison kam Nübel nur auf vier Pflichtspiel-Einsätze.

Für Nübel läuft es in Monaco dagegen zufriedenstellend: Auf 20 Pflichtspiel-Einsätze kommt der Keeper unter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac bereits. Während es in der Liga mit Platz elf noch Verbesserungspotenzial gibt, läuft es in der Europa League mit derzeit Platz eins in der Gruppenphase gut aus. Nübel zeigt sich zufrieden: "Ich spiele zweimal pro Woche auf hohem Niveau, das war mein Ziel", so der Ex-Junioren-Nationalspieler. "Die Statistik könnte besser aussehen, aber unzufrieden bin ich nicht." Insgesamt sei der Wechsel "die richtige Entscheidung" gewesen.