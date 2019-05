Alexander Nübel im Sommer zum FC Bayern? Hamann kontert Tönnies-Attacke

Er ist eines der größten Torwart-Talente in Deutschland: U21-Nationalkeeper Alexander Nübel war mit teils überragenden Leistungen beim FC Schalke 04 einer der Garanten für den in der Rückrunde erreichten Klassenerhalt. Der Nachfolger des zur Rückrunde in der Bundesliga ausgebooteten Ralf Fährmann machte in den letzten Wochen allerdings vor allem damit Schlagzeilen, dass er in der kommenden Saison schon beim Deutschen Meister FC Bayern München spielen könnte. Unter anderem berichtete die Bild darüber, dass der 22-Jährige schon im vergangenen Jahr vom FCB umworben wurde. Wegen der Nübel-Personalie gerieten am Sonntag nun Sky-Experte Dietmar Hamann und Schalke-Boss Clemens Tönnies im TV-Fernduell aneinander.

Tönnies contra Hamann wegen Nübel: "Ohren langziehen"

Die Chronologie des Zoffs zwischen Hamann und Tönnies: Weil Hamann Mitte April in der TV-Sendung Sky90 einen Nübel-Transfer zum FC Bayern begrüßte, da der junge Torwart als Nummer zwei hinter Manuel Neuer beim FCB mehr lernen könnte als im Schalke-Tor zu stehen, wehrte sich Tönnies am Sonntagvormittag in der Sky-Talkshow von Jörg Wontorra. Für diese Aussage hätte er Hamann "gerne die Ohren langgezogen. Das ist unverschämt", so der S04-Verantwortliche.

Am Abend bei Sky90 dann der Hamann-Konter: Er bleibt bei seiner Meinung. "Neuer ist mit einem Faseriss schon wieder fünf bis sechs Wochen weg. Ich glaube, dass er ein logischer Nachfolger für Neuer wäre. Von Bayern-Seite würde es jetzt auf jeden Fall Sinn machen", so die Meinung des Ex-Bayern-Spielers, der in dieser Saison mit seiner Meinung bereits öfter innerhalb der Liga angeeckt war.

Hamann kritisiert Schalke wegen Nübel scharf: "Hausaufgaben nicht gemacht"

Der Vertrag des Keepers beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2020. Sollten die Knappen die bisher versäumte Vertragsverlängerung nicht zeitnah nachholen, müssten sie das Talent in diesem Sommer abgeben, um noch eine Ablöse erzielen zu können. "Die Schalker haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht", legte Hamann deshalb nun nach. "Man hat versäumt mit dem einzigen Spieler im Kader, der für die Bayern interessant ist, zu verlängern."

Innerhalb der Sendung kam die Hamann-Meinung über den möglichen Nübel-Wechsel zu den Bayern nicht gut an - vor allem bei Ex-Schalke-Keeper Jens Lehmann: "Das wäre ein verlorenes Jahr. Der muss spielen und Fehler machen, so lange er jung ist", argumentierte Lehmann und machte den Schalkern einen Vorschlag: "Wenn sie ihn verkaufen wollen, könnten sie ihn ja zurück leihen"

