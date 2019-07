Transferpoker um Torwart Alexander Nübel: FC Schalke 04 plant "konkretes Gespräch" vor Saisonstart

Im Transferpoker um Torwart Alexander Nübel will der FC Schalke 04 noch vor Saisonstart Klarheit haben. „Wir haben vereinbart, dass wir am Ende der Vorbereitung ein konkreteres Gespräch führen“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider der Bild-Zeitung.

Nübel-Berater geht zunächst von Verbleib des Schalke-Torwarts aus

Um vor dem Start in die neue Saison 2019/20 keine Unruhe aufkommen zu lassen, wollen die Verantwortlichen der Königsblauen möglichst schnell Gewissheit haben. Unmittelbar nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Mittersill in Österreich steht das Gespräch an, damit das Thema im Bestfall rechtzeitig zum Pflichtspiel-Auftakt am 10. August im DFB-Pokal (bei Viertligist SV Drochtersen/Assel) vom Tisch ist.