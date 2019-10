Bericht: Schalke-Torhüter Alexander Nübel sagt fünf Top-Klubs ab - mit Bayern "weitgehend einig"

Der Poker um Alexander Nübel nimmt offenbar erneut an Fahrt auf. Der seit Monaten mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung stehende Torhüter von Schalke 04 soll sich nach Angaben der Sport Bild mit den Münchnern "über die Rahmenbedingungen eines möglichen Wechsels weitgehend einig" sein. Eine Vertragsunterschrift des im Sommer ablösefreien Keepers bei einem neuen Verein kann aufgrund des Regelwerks allerdings erst am 1. Januar des kommenden Jahres erfolgen.

Zudem liegt Nübel weiterhin auch ein Angebot seines derzeitigen Arbeitgebers vor. Sollte der Schalke-Kapitän dies ablehnen, käme für Nübel laut Sport Bild nur der FC Bayern als nächster Verein in Frage. Deshalb habe der 23-Jährige zuletzt bereits einige Offerten abgelehnt. Das Blatt nennt RB Leipzig, wo Stammtorwart Peter Gulacsi bis 2023 verlängerte, Manchester United, Alteltico Madrid, AS Rom und OGC Nizza. Auch Paris St. Germain sei für Nübel keine Option. Der Torhüter selbst hatte einen Transfer ins Ausland zuletzt allerdings nicht kategorisch ausgeschlossen.

Bayern-Torhüter Neuer denkt nicht an Karriereende

Im Falle eines Wechsels zu den Bayern müsste sich Nübel, der im Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister wurde, allerdings hinter DFB-Kapitän Manuel Neuer einreihen. Der 33-Jährige denkt weiterhin nicht an ein baldiges Karriereende. "Ich fühle keinen Druck für meine Zukunft. Ich möchte mich so lange auf höchstem Niveau weiterentwickeln, wie mein Körper das mitmacht", sagte der Routinier zuletzt in einem Interview mit France Football und verwies auf seinen bis 2021 laufenden Vertrag. Er fügte an: "Solange ich das Gefühl habe, gebraucht zu werden, werde ich weitermachen."

Diese Stars schafften bei Schalke 04 den Durchbruch Mesut Özil, Julian Draxler und Manuel Neuer begannen ihre Weltkarrieren beim FC Schalke 04. Wer noch? Das zeigt der SPORTBUZZER. ©

Trotz des Interesses an Nübel ist dies offenbar auch im Sinne der Bayern. Nach Angaben der Sport Bild will der deutsche Rekordmeister Neuers Kontrakt sogar noch einmal verlängern, Entsprechende Gespräche sollen noch in diesem Jahr stattfinden. Nübel könnte dann im Falle einer Verletzung Neuers als Top-Alternative parat stehen und weitere Einsatzzeiten eingeräumt bekommen. Eine Leihe zu einem anderen Klub sei bei einem Bayern-Wechsel kein Thema.

