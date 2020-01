Bericht: Alexander Nübel hat schriftliche Bestätigung für Einsätze beim FC Bayern

Der Transfer von Alexander Nübel vom FC Schalke zum FC Bayern sorgt weiterhin für viel Gesprächstoff in der Bundesliga . Wie Sport1 erfahren haben will, soll der Torhüter eine Einsatz-Garantie ab Sommer 2020 schriftlich haben. Demnach käme Nübel also trotz seines starken Konkurrenten Manuel Neuer auf Spielzeiten beim FC Bayern - und müsste nicht dauerhaft auf der Bank Platz nehmen. Doch genau diese Debatte beschäftigt die Münchner Verantwortlichen derzeit intensiv.

BVB-Stürmer Erling Haaland spricht über Titel mit Dortmund und erklärt: So will ich noch besser werden

Neuer will immer spielen: "Bin kein Statist, sondern Protagonist"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte sich zu Vertragsdetails am Donnerstag nicht äußern. Stammkeeper Manuel Neuer hatte bereits verlauten lassen, dass er freiwillig nicht auf Einsätze zugunsten seines neuen Konkurrenten verzichten will. "Ich bin Sportler und Profi und will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist", sagte der Nationalkeeper in Richtung von Nübel. Laut eines Berichts der Sport Bild soll Salihamidzic angeblich von Neuer verlangt haben, dass dieser 15 Spiele in der kommenden Saison an Nübel abtreten soll. Doch Neuer soll abgelehnt haben.