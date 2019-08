Bericht: Schalke ködert Nübel mit enormer Gehalts-Erhöhung - und einer Ausstiegsklausel

Ist im Vertragspoker um Alexander Nübel endlich ein Ende in Sicht? Seit Monaten baggert der FC Schalke 04 an seinem Torwart, will den im nächsten Sommer auslaufenden Kontrakt mit seinem 22-jährigen Kapitän am liebsten langfristig verlängern. Doch Nübel scheint kein Interesse an einer schnellen Einigung zu haben. Er lässt S04 zappeln und nebenbei immer wieder durchblicken, dass er auch andere Optionen als Schalke hat - etwa beim FC Bayern München, dem ein Faible für Nübel nachgesagt wird.