Tönnies über Nübel-Transfer zum FC Bayern: "Kapiere nicht, dass er geht" - Verständnis für Neuer 

Am Samstag hatte der FC Bayern den ablösefreien Transfer als perfekt vermeldet. Nun stellt sich die Frage für den deutschen Rekordmeister, ob der FC Bayern mit einem echten Stammtorhüter in die neue Saison gehen wird - oder ob Nübel zum Beispiel in Pokal und Champions League ran darf. Neuer, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis 2021 läuft, hat bereits betont, nicht auf Spiele zugunsten von Nübel verzichten zu wollen. Tönnies kann die Aussagen von Neuer nachvollziehen und äußert Verständnis für den Nationalspieler: "Wir haben das Problem nicht. Die Bayern werden das schon klären. Ich habe einen sehr engen Kontakt zu Manuel, und ich verstehe ihn. Er sagt, ich bin der Stammkeeper und will das auch bleiben. Er ist topfit und in der Form seines Lebens. Die Entscheidung liegt bei den Bayern."