Transfer im Sommer? Nübel vermeidet Bekenntnis zu Schalke 04: "Geschäft kann schnelllebig sein"

Kein Bekenntnis von Nübel

Selbst ein Verbleib in der gerade begonnenen Saison scheint nicht mehr sicher. Nübel vermeidete ein klares Bekenntnis. "Ich bin erstmal hier, ich bin in Gesprächen mit Schalke", sagte er bei Sky. Auf die Frage von Moderator Sebastian Hellmann, ob ein Verbleib in der laufenden Spielzeit sicher sei, ergänzte der S04-Torwart: "So wie es jetzt aussieht, ja. Das Fußball-Geschäft kann sehr schnelllebig sein."