Alexander Schmidt bleibt Trainer von Dynamo Dresden

Dresden. Alexander Schmidt bleibt Trainer bei Dynamo Dresden . Das hat Sport-Geschäftsführer Ralf Becker in einem Interview erklärt, das am Sonntagnachmittag auf der vereinseigenen Website veröffentlicht wurde.

Die Sportgemeinschaft hat neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele verloren. Deshalb ging es zuletzt auch um eine mögliche Beurlaubung des 53-jährigen Cheftrainers. Dennoch glaubt Becker an eine Weiterentwicklung: „Wir sind bewusst mit großen Teilen unserer Aufstiegsmannschaft in die Saison gegangen. Erstens, weil sich die Jungs das Vertrauen und die Chance, unseren Weg gemeinsam weiterzugehen, verdient haben. Und zweitens, weil wir eine junge Mannschaft mit Entwicklungspotenzial haben. Ich erlebe tagtäglich, wie Mannschaft und Trainerteam arbeiten und welche Bindung zwischen ihnen besteht.“

Klassenerhalt als Ziel

Die Abwärtsspirale der vergangenen Wochen sei permanent analysiert worden. Besonders seit Sonnabend, nach der jüngsten Niederlage, hatten sich die Gespräche, an denen neben dem Trainer auch die Geschäftsführer und Teile der Mannschaft beteiligt waren, nochmals intensiviert. „Unsere Analyse hat auch ergeben, dass wir vielleicht nicht die Tiefe im Kader haben, wie wir uns das vorgestellt haben. So ehrlich muss man sein. Gerade die Vielzahl an verletzungsbedingten Ausfällen hat uns vor Herausforderungen gestellt“, gesteht Ralf Becker ein.

Umso positiver sei, dass Brandon Borrello, Kevin Ehlers und Patrick Weihrauch nach ihren Verletzungen im Mannschaftstraining zurück sind. „Im Prinzip sind sie drei Neuzugänge, die nach der Länderspiel-Phase zunehmend eingreifen werden und zusammengerechnet sofort die Erfahrung von 144 Zweitliga-Partien auf den Rasen bringen“, so Becker. „Unser Ziel war, ist und bleibt der Klassenerhalt. Und auch wenn die vergangenen Wochen nicht gut waren – dafür liegen wir in Summe weiterhin im Soll. Jetzt hat es intern deutliche Gespräche gegeben und jeder weiß, woran er ist. Es liegt nur an uns – wir selbst haben es in der Hand, wann wir nach Abpfiff mit den Fans feiern können. Im Idealfall gelingt uns das in den verbleibenden fünf Spielen bis zur Winterpause möglichst oft.“