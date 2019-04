Irrer Schwolow-Patzer vor Mainz-Tor gegen Freiburg - so reagiert das Netz

Was hat er sich dabei denn gedacht? Freiburgs Torwart Alexander Schwolow hat im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (hier im SPORT BUZZER-Liveticker) schwer gepatzt und den kriselnden Rheinhessen nach fünf Niederlagen in Folge ein unverhofftes Erfolgserlebnis ermöglicht. Jean-Paul Boetius nutzte den krassen Fehler des SC-Schlussmanns zur Führung, die Mainz später nach weiteren Freiburger Fehlern weiter ausbauen konnte. Freiburg überrascht dagegen nach dem Remis gegen den FC Bayern mit einer desaströsen Abwehrleistung.

Was war passiert? Nach einer eigentlich guten Freiburger Anfangsphase schenkte Schwolow den Gastgebern in der 20. Minute die Führung. Der 26-Jährige wurde im Spielaufbau von Abwehrchef Dominique Heintz angespielt und hätte mit dem Ball unbedrängt fast alles machen können - er tat genau das Falsche: Beim Versuch, das Spiel wieder schnell zu machen spielte er den Ball scharf in die Mitte - und damit genau auf den Mainzer Offensivspieler Boetius, der aus 30 Metern volley (!) das leere Tor traf. Es war erst sein zweites Bundesliga-Tor.