Alexander Waibl verlängert Vertrag bei Dresdner Volleyballerinnen

Dresden. Alexander Waibl bleibt den Volleyball-Frauen des Dresdner SC treu. Im Lichthof des Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gab der sechsmalige deutsche Meister und Pokalsieger am Mittwoch die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich noch bis 2023 laufenden Kontraktes mit dem 53-Jährigen bis zum Jahr 2026 bekannt.

Waibl wechselte 2009 aus seiner Heimatstadt Stuttgart an die Elbe und bestreitet mittlerweile mit dem Team seine 13. Saison. Er ist damit der dienstälteste und auch erfolgreichste Trainer in der Bundesliga. In dieser Zeit sammelte er mit dem DSC zehn Titel – je viermal gewann er mit seinen Schützlingen die Meisterschaft und den Pokal, dazu kommt ein Sieg im europäischen Challenge Cup und der Gewinn des Supercups.