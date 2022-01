Alexander Waibl: Wird der Coach des Dresdner SC bald Bundestrainer?

Dresden. Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen Wiesbaden hatten die DSC-Volleyballerinnen wegen des abgesagten Spiels in Neuwied am Wochenende mehr Zeit zum Training. „Die Chance haben wir auch genutzt, um uns auf die schweren Aufgaben in den kommenden Wochen intensiv vorzubereiten“, erklärt Trainer Alexander Waibl. Anzeige

Bevor am Dienstag in Kaliningrad die nächste Herausforderung in der Champions League wartet, steigt am Freitag (18.30 Uhr/Sport 1) in der Margon-Arena der Ost-Klassiker gegen den SSC Palmberg Schwerin – und das sogar vor Zuschauern. In dieser Saison setzte sich der deutsche Meister schon zweimal gegen die Schwerinerinnen durch – im Supercup mit 3:2 und im Hinspiel sogar mit 3:0. Inzwischen haben die Schützlinge von Felix Koslowski aber zum Jahresstart mit Siegen gegen Potsdam und Suhl einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen lassen. „Es wird eine völlig offene Partie“, glaubt Waibl vor dem Prestigeduell.

Und diesmal schwingt vielleicht auch noch eine offene Personalfrage mit. Denn noch immer hat der DVV keinen neuen Bundestrainer der Frauen installiert. Anfang Dezember hatte SSC-Coach Koslowski nach sechs Jahren seine Tätigkeit als Bundestrainer beendet. Als Kandidat für seine Nachfolge wird seither auch immer wieder Waibl ins Spiel gebracht. Eigentlich logisch, schließlich ist der 53-Jährige der seit Jahren erfolgreichste Coach in der Bundesliga und zeichnet seit zwei Jahren auch als U23-Bundestrainer für die Anschlusskader im Verband verantwortlich.