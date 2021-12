Fix: Alexander Wehrle wird Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart und tritt Hitzlsperger-Nachfolge an

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für Klubchef Thomas Hitzlsperger gefunden. Wie die Schwaben am Mittwochmorgen bekanntgaben, wird Alexander Wehrle vom Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden berufen und seine Position "im Laufe des Aprils 2022" übernehmen. Hitzlsperger scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Amt aus. Derzeit arbeitet Wehrle noch als Geschäftsführer beim Liga-Rivalen 1. FC Köln. Dort macht er von einem Sonderkündigungsrecht seines bis 2023 datierten Vertrages Gebrauch. Anzeige

"Ich bin glücklich wieder nach Hause zu kommen, nach neun intensiven Jahren in Köln, für die ich immer dankbar sein werde", sagte der in Bietigheim-Bissingen unweit von Stuttgart geborene Wehrle: "In dieser Zeit ist meine Verbindung zum VfB nie abgerissen. Ich möchte mich zudem beim Aufsichtsrat für die guten Gespräche und das Vertrauen bedanken, das er in mich setzt. Wie viele andere Traditionsklubs hat der VfB enorme Herausforderungen zu bewältigen, nicht zuletzt als Folge der Corona-Pandemie. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass dies gelingt." Seinen neuen Klub kennt der neue Chef bestens. Bis 2013 war er beim VfB bereits als Referent des Vorstandes tätig.

"In den vergangenen Jahren hat der VfB einen erfolgversprechenden Weg eingeschlagen, den ich gerne in Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, der sportlichen Leitung, den Direktoren und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausbauen möchte. Ich freue mich sehr darauf, wenn es losgeht", erklärte Wehrle, der seit 2019 auch Mitglied des DFL-Präsidiums ist. Sportlich befinden sich die Suttgarter derzeit allerdings in einer brenzligen Situation. Zum Ende der Hinrunde rutschte der Klub in der Bundesliga auf den Relegationsplatz ab.