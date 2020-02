Olympia 2020: Angelique Kerber stellt Mixed mit Alexander Zverev in Aussicht

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat Spekulationen um einen möglichen Mixed-Auftritt mit Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio befeuert. „Also ich denke wir haben in den letzten Jahren im Hopman-Cup gutes Mixed gespielt und ich würde mich freuen, wenn wir gut auch (...) in Tokio spielen könnten, aber lasst euch überraschen. Also ich denke, der Sascha ist bereit und ich auch“, sagte Kerber dem TV-Sender Sky Sport.