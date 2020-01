Nächste Pleite für Alexander Zverev beim ATP Cup: Niederlage gegen Tsitsipas

Alexander Zverev hat beim ATP Cup der Tennisprofis auch sein zweites Einzel verloren. Die deutsche Nummer eins musste sich am Sonntag in Brisbane gegen Griechenland im Spitzen-Einzel Stefanos Tsitsipas klar mit 1:6, 4:6 geschlagen geben und zeigte dabei wie schon am Freitag gegen den Australier Alex de Minaur eine schwache Leistung. Vor allem der Aufschlag bereitete Zverev wieder große Probleme, insgesamt leistete sich der 22-Jährige zehn Doppelfehler.