Alexander Zverev vor Gruppenfinale bei ATP Finals optimistisch: "Ich habe es in der Hand"

Trotz der klaren Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas blickt Alexander Zverev dem entscheidenden Gruppenspiel bei den ATP Finals zuversichtlich entgegen. „Ich habe es in der Hand und ich freue mich drauf. Ich kann entscheiden, ob ich am Samstag noch hier bin oder nicht“, sagte der Vorjahressieger nach dem 3:6, 2:6 am Mittwochabend gegen den Weltranglisten-Sechsten Tsitsipas.

Die Szenarien für das Vorrunden-Finale am Freitag in London sind klar: Tsitsipas steht als erster Halbfinalist der Gruppe „Andre Agassi“ fest. Gewinnt Zverev gegen den Russen Daniil Medwedew, zieht er unabhängig vom Ausgang des Duells zwischen Tsitsipas und dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal ebenfalls in die Runde der besten Vier ein. Zudem ergibt sich nach Angaben der Herren-Organisation ATP sogar eine Option, bei der Zverev auch verlieren könnte. Sollte er Medwedew in drei Sätzen unterliegen und Tsitsipas gegen Nadal gewinnen (egal wie), wäre Zverev ebenfalls im Halbfinale.