Wie ausgewechselt: Schwacher Zverev verpasst bei ATP Finals vorzeitigen Halbfinal-Einzug

Titelverteidiger Alexander Zverev hat bei den ATP Finals die erste Chance auf den Einzug in das Halbfinale vergeben. Der 22 Jahre alte Hamburger verlor am Mittwoch in London gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:6, 2:6. Zwei Tage zuvor hatte Zverev gegen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal gewonnen und wäre mit einem Sieg gegen Tsitsipas schon sicher weitergekommen. So steht der Grieche als Halbfinalist fest. Am Freitag kämpfen Zverev gegen den Russen Daniil Medwedew und Nadal gegen Tsitsipas um den zweiten Halbfinal-Teilnehmer der Gruppe «Andre Agassi». Nadal setzte sich am Mittwoch gegen Medwedew mit 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) durch.