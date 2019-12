Nach Augen-Operation in New York: Das sagt Tennis-Star Alexander Zverev

Bereits nach seinem Halbfinal-Aus bei den ATP Finals gegen den Österreicher Dominic Thiem hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev angekündigt, sich gegen Ende des Jahres einer Operation an den Augen unterziehen zu wollen. "Ich habe während der Saison viele Probleme mit Kontaktlinsen gehabt", erklärte der 22-Jährige. Aufgrund einer Hornhautverkrümmung wurde der Eingriff nun in New York vorgenommen.

Auf seinem Instagram-Account äußerte sich Zverev anschließend über den Verlauf der OP. "Alles verlief perfekt, so wie es geplant war", erläuterte er auf englisch, "ich fühle mich sehr gut. Die Augen sind noch etwas rot und erholen sich." In Richtung seiner Fans meinte er: "Macht euch keine Sorgen, ich befinde mich jetzt in der Erholungsphase." Bei der Operation handelte es sich um "etwas mehr als nur eine Laser-Operation".