Frühes Aus in Miami: Alexander Zverev scheitert an finnischem Youngster - Struff weiter

Nach seinem Freilos in Runde eins ist das Turnier in Miami für den Hamburger damit bereits nach nur einem gespielten Match vorbei. Noch am vergangenen Sonntag hatte sich Zverev in Acapulco nach einem Finalsieg über Stefanos Tsitsipas zum Champion gekrönt. Für den Weltranglisten-83. Ruusuvuori geht es Florida in der dritten Runde gegen den Schweden Mikael Ymer weiter.