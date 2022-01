Drei-Satz-Sieg gegen Daniel Altmaier: Alexander Zverev erreicht Runde zwei bei Australian Open

Ohne Satzverlust, aber auch ohne Topform hat Olympiasieger Alexander Zverev bei den Australian Open die zweite Runde erreicht. Mit 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:1) setzte sich der Titelkandidat am Montag in Melbourne trotz schwächerer Phasen im deutschen Duell mit Daniel Altmaier durch. Nach 2:38 Stunden nutzte der 24-Jährige seinen fünften Matchball und rundete einen erfolgreichen ersten Tag für die deutschen Tennis-Herren ab. Anzeige

"Du wirst nicht immer dein bestes Tennis spielen. Es war ein gutes Match für mich, um ins Turnier zu kommen und hoffentlich wird das nächste besser", sagte Zverev nach dem abendlichen Auftritt in der Rod-Laver-Arena und räumte ein: "Es ist nicht viel nach Plan gelaufen, außer dass ich gewonnen habe." Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde bekommt es die Nummer drei der Welt am Mittwoch mit John Millman zu tun. Zweimal hat Zverev gegen den Australier bisher gespielt, zweimal gewonnen - bei den French Open 2019 aber kämpfte er sich erst in fünf Sätzen durch.

Doch Zverev hat für Down Under die größten Ambitionen: In knapp zwei Wochen würde der Hamburger in der Rod-Laver-Arena nur zu gern seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern. Nach der erzwungenen Ausreise von Melbourne-Rekordchampion Novak Djokovic aus Australien ist Zverev der am besten platzierte Profi in der oberen Tableauhälfte - und könnte ein Profiteur des Gerichtsentscheids gegen Djokovic sein.



Zverev findet gegen Altmaier schwer ins Match

Im ersten Aufeinandertreffen mit Altmaier fand Zverev schwer ins Match. Wer gedacht hatte, der Melbourne-Halbfinalist von 2020 würde die Partie von Beginn an dominieren, sah sich getäuscht. Erst im Tiebreak war die deutsche Nummer eins der bessere Spieler - und verdiente Sieger. Altmaier belegt in der Weltrangliste Platz 87, hatte 2020 bei den French Open mit dem Achtelfinaleinzug überrascht und trat nun erstmals bei den Australian Open an.