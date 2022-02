Alexander Zverev nach Australian-Open-Enttäuschung: "Zu viel Druck" – Lob für "unglaublichen" Nadal

Alexander Zverev hat sein frühes Aus bei den Australian Open auch mit einer extrem hohen Erwartungshaltung begründet. "Ich hatte viel Druck in Australien. Jeder hat immer wieder gesagt, dass ich die Nummer eins der Welt werden kann, und ich war enttäuscht über mein Abschneiden", sagte der Tennis-Olympiasieger vor dem Start beim ATP-Turnier in Montpellier. In Frankreich tritt der 24 Jahre alte Olympiasieger in dieser Woche im Einzel und gemeinsam mit dem Brasilianer Marcelo Melo auch im Doppel an.

Anzeige